Заснувший с непотушенной сигаретой житель Мордовии едва не погубил себя и престарелую мать

Крупный пожар произошел в Большеберезниковском районе Мордовии. Благодаря действиям спасателей удалось избежать человеческих жертв и отстоять имущество.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, информация о пожаре поступила 7 июля. Звонивший очень невнятно назвал адрес, где произошел пожар. Либо звонивший был сильно пьян, либо находился в неадекватном состоянии по другой причине.

В итоге пожарные выехали в деревню Мариуполь на двух автоцистернах. Приблизившись к дому, который назвал мужчина, они не заметили признаков пожара. Дом производил впечатление нежилого, но калитка и входная дверь были открыты.

Внутри спасатели увидели сильное задымление. Сперва они вынесли из дома мужчину и вызвали ему "скорую". Затем МЧС-ники вернулись в дом, услышали голос из другой комнаты и обнаружили там женщину, лежавшую на полу. Ее также вынесли на свежий воздух, после чего возгорание было потушено.

Оказалось, что женщина и мужчина являются матерью и сыном, 1947 и 1967 г.р. соответственно. Пьяный мужчина заснул с непотушенной сигаретой, из-за чего и возник пожар. Из-за опьянения виновник пожара не смог покинуть дом или помочь своей матери, но догадался позвонить в "112".

Источник: 13.mchs.gov.ru