Нападающий Григоров покинул "Мордовию" по семейным обстоятельствам

Хоккейный клуб "Мордовия" расстался с нападающим Николаем Григоровым. Как сообщает пресс-служба клуба, ввиду семейных обстоятельств хоккеист завершил свою карьеру. Более точные причины такого решения Николая не оглашаются.

"Хоккейный клуб "Мордовия" благодарит Николая Григорова за сотрудничество и желает успехов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Григоров является воспитанником хоккейной школы города Новокузнецка. Он перебрался в саранский клуб в начале сезона 2015/2016 годов. За два полных сезона сыграл в свитере "Мордовии" 106 матчей в официальных турнирах, забросил 30 шайб и отдал 24 результативные передачи.

Источник: hcmordovia.ru