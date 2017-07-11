Воробьев: Среди тех, кто находится в ХК "Мордовия" на просмотре, громких имен нет

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев рассказал, как команда будет готовиться к новому сезону в первенстве ВХЛ. По словам специалиста, состав команды претерпит изменения на 35-40%.

"Собираемся в поселке Ромоданово. Там мы проводим сбор по общефизической подготовке. Условия там позволяют и, что немаловажно, спортивные объекты в полном нашем распоряжении. Каких-то временных рамок нам никто не ставит, и мы можем заниматься в самое удобное для нас время. В дальнейшем планируем провести несколько товарищеских игр. Если удастся, то сыграем еще на турнире в Чебоксарах.

Процентов на 35-40 мы состав поменяем. Из прошлогоднего состава осталось 18 человек. Пока на просмотре у нас 9 хоккеистов. Много желающих, которые просятся на просмотр, но пока мы ограничимся теми, кого позвали, а уже по ходу будем приглашать других игроков. Громких имен по меркам нашей лиги среди них нет", - приводит слова Воробьева пресс-служб "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru