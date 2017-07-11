В Саранске молодоженам дарили ромашки в честь Дня семьи, любви и верности

Молодожены Саранска, которые сочетались узами брака в Республиканском ЗАГСе в День семьи, любви и верности 8 июля, получили симпатичные букеты ромашек от активистов Союза православной молодежи Мордовии. Кроме того, аналогичные букеты получили и прихожане Свято-Феодоровского Кафедрального собора, которые приняли участие в крестном ходе в честь святых Муромских чудотворцев, благоверных князя и княгини Петра и Февронии.

Как известно, уже 10 лет ромашка является символом семейного счастья и согласия. Несмотря на то, что ромашка – далеко не самый роскошный цветок, молодожены радовались им не меньше, чем, к примеру, розам, отметила председатель Союза православной молодежи Ольга Зеткина.

Источник: izvmor.ru