В Мордовии осудят двух парней, занимавшихся сексом с несовершеннолетними

В Мордовии завершено расследование дела в отношении 18-летнего юноши, которого обвиняют в связи с несовершеннолетней. В пресс-службе регионального СКР сообщили, что молодой человек занимался сексом с 16-летней подругой в конце минувшего и в начале этого года. При этом парень знал, что его партнерша не достигла 18 лет.

Расследование аналогичного дела завершено и в Темниковском районе. Обвинение предъявлено 20-летнему молодому человеку, который в апреле этого года совершил половое преступление в отношении 14-летней девочки.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд, который и определит судьбу парней.

Источник: mordovia.sledcom.ru