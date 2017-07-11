Владимир Волков и Владимир Киреев поздравили Александра Овечкина со свадьбой

Врио главы Мордовии Владимир Волков поздравил известного российского хоккеиста с мордовскими корнями Александра Овечкина со свадьбой. 8 июля нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" связал себя узами брака с моделью Анастасией Шубской.

Овечкина и Шубскую со свадьбой поздравили многие известные личности во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Поздравления от Владимира Волкова со сцены зачитал один из ведущих - Александр Ревва.

"Создание семьи очень серьезный и ответственный шаг. Вы соединили свои жизни, чтобы рука об руку идти вперед, вместе преодолевать трудности, оставить свой след на Земле", - сказано в тексте поздравления.

Также поздравительное письмо было направлено от Министра спорта и физкультуры РМ Владимира Киреева.

"Уважаемый Александр Михайлович! Позвольте в столь значимый день также выразить Вам глубочайшие слова признательности и благодарности за неподдельную заинтересованность в развитии хоккея в Республике Мордовия. Мы дорожим каждым выступлением наших земляков, с замиранием сердца следим за матчами с Вашим участием. Воспитанники спортивных школ региона с гордостью занимаются в хоккейной экипировке от Александра Овечкина!" – говорится в тексте.

Кроме того, Киреев напомнил, что Овечкина ждут в Мордовии на матче между командой "Легенды хоккея" и местной сборной ветеранов.