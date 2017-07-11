Из-за подготовки к отопительному сезону жители Саранска несколько недель обходились без горячей воды

Подготовка к отопительному сезону идет в Мордовии полным ходом. А верным признаком этого стали несколько недель, которые горожане провели без горячей воды.

Глобальные проблемы наблюдались на Ремзаводе, на улицах Московской, Республиканской. Таким способом в столице РМ проводят профилактику тепловых сетей.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что промывка сетей в многоэтажных жилых домах осуществлена на 67%, опрессовка – на 66%. В городе производится остекление многоквартирных домов, идет ремонт кровель и работа по утеплению швов.

Власти города обещают, что к 1 сентября Саранск будет полностью готов к потенциальным холодам.

Источник: adm-saransk.ru