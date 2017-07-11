Жительницу Саранска за убийство отправили в больницу, а не в тюрьму

В Саранске вынесли приговор 25-летней девушке, которая обвинялась в убийстве. Суд признал, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы отправить дамочку на принудительное лечение, а не в тюрьму.

Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, 1 февраля этого года обвиняемая выпивала в квартире у знакомого, где также находился 47-летний местный житель. Между ними вспыхнула ссора, в процессе которой женщина ударила ножом оппонента. От полученных ран тот скончался на месте происшествия.

Экспертиза показала, что нападавшая не осознавала опасность своих действий и не могла руководить ими. По этой причине убийца избежит заключения.

Источник: mordovia.sledcom.ru