В Мордовии состоялся антидопинговый семинар

10 июля в Мордовии прошел очередной антидопинговый семинар для спортсменов региона, занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства, тренеров, инструкторов. Как сообщает пресс-служба Минспорта, мероприятие провел начальник отдела антидопингового и информационного обеспечения ГБУ РМ "Центр спортивной подготовки"

В мероприятии приняли участие представители спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова паралимпийского и сурдлимпийского резерва, в том числе трехкратный паралимпийский чемпион Евгений Швецов. Занятие прошло в саранском Дворце водных видов спорта.

Источник: Минспорта РМ