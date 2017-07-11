Четыре ходока из Мордовии поедут на юношеский чемпионат мира в Кению

Четыре мордовских спортсмена смогут принять участие в юношеском чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования пройдут в Найроби (Кения). Как стало известно, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утвердила сопровождающего для российских ходоков.

Юношеский чемпионат мира пройдет с 12 по 16 июля. В общей сложности в нем примут участие 9 российских легкоатлетов, все они выступят под нейтральным флагом. Мордовию представят ходоки Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников.

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова сообщила, что вместе с ходоками на турнир поедет судья по легкой атлетике Иван Астрадамов, работающий в спортивной школе Саранска и знающий английский.

Источник: Минспорта РМ