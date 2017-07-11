В Мордовии отметили 99-летие образования ФСБ

В Мордовии прошли праздничные мероприятия, посвященные 99-летию со дня образования управления ФСБ по РМ. Саранская уездная чрезвычайная комиссия, как называлось ФСБ почти 100 лет назад, была образована 8 июля 1918 года по решению Всероссийской чрезвычайной комиссии.

В актовом зале УФСБ сотрудникам и ветеранам Управления показали фильм об истории органа безопасности Мордовии. Ветераны ведомства получили памятные подарки и благодарственные письма. Действующим представителям ведомства были вручены награды от директора ФСБ РФ. Некоторым сотрудникам были присвоены очередные воинские звания.

На могилы бывших руководителей регионального УФСБ были возложены цветы.

Источник: 13.мвд.рф