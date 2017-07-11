Житель Саранска, укравший мопед, пытался сбежать от полицейских

Житель Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что у него угнали мопед, который он оставил во дворе. Полицейские в результате проведенных мероприятий обнаружили мужчину, который пытался завести транспортное средство, похожее по описанию на угнанное.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при виде стражей порядка вор бросился наутек. Однако полицейские оказались проворнее: они задержали мужчину и доставили его в участок. Там 34-летний житель Саранска признался в угоне. По словам мужчины, он просто хотел доехать на чужом мопеде до дома.

Транспортное средство было изъято и пepeдaно зaкoннoмy влaдeльцy. Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф