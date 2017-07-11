Совет молодых ученых и специалистов создан в Мордовии

Правительство Мордовии выпустило постановление, согласно которому на территории региона создан совет молодых ученых и специалистов. Задача вновь созданного органа – привлечение молодых специалистов к вопросам реализации на территории республики государственной научно-технической политики, а также решение различных проблем молодых ученых.

Главой совета избран министр промышленности, науки и новых технологий РМ А.И. Седов. Заместителем назначен председатель совета молодых ученых МГУ им. Огарева С.С. Капитонов.

Членам совета предстоит заниматься интеграцией науки, образования и производства, консолидацией усилий при реализации научно-технических проектов, развитием межрегионального сотрудничества, оказывать информационную поддержку научным исследованиям.

В состав совета вошли молодые ученые МГУ им. Огарева.

Источник: izvmor.ru