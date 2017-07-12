В Краснослободском районе в 14-й раз открылся этнолагерь

В Краснослободском районе Мордовии на базе санатория "Сивинь" заработал традиционный этнический лагерь для детей. В нынешнем году он распахнул свои двери в 14-й раз, а работа лагеря продлится с 7 по 27 июля. В этнолагерь прибыли 80 победителей и призеров межрегиональной олимпиады по мордовским и татарскому языкам и других конкурсов с этническим компонентом из Мордовии, Татарстана, Владимирской, Оренбургской, Ульяновской и Нижегородской областей.

В этнолагере созданы все условия для сохранения и развития мокшанского, эрзянского и татарского языка, для углубленного изучения культуры и истории родного края. Заниматься с ребятами будут ведущие педагоги региона-13.

Разумеется, не останутся подростки и без развлечений. В этнолагере предусмотрены спортивные мероприятия, занятия по вокалу и хореографии, резьбе по дереву, мыловарению, лепке из глины.

Источник: izvmor.ru