Школьники из Атюрьевского района не прохлаждаются во время каникул

В Атюрьевском районе Мордовии подростки приобщаются к труду во время летних каникул. Школьники в возрасте от 14 до 18 лет приобретают работу благодаря службе занятости.

"Как правило, дети заняты на благоустройстве районного центра, поддерживают чистоту на территории рядом с памятниками, следят за порядком на Аллее славы. Кроме того, они работают на пришкольных садовых участках, а несколько подростков помогают взрослым на току. За свой труд (на 0,5 ставки) дети получают зарплату от работодателя и выплату от Центра занятости (1700 рублей за каждый полностью отработанный месяц)", - рассказали в службе занятости Атюрьевского района.

Добавим, что по всей Мордовии во временных летних работах успеет поучаствовать до 10 тысяч школьников.

Источник: izvmor.ru