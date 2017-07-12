Житель Мордовии стал жертвой полумиллионной аферы при покупке топлива

Житель Мордовии сообщил в полицию отдела "Краснослободский" о том, что он стал жертвой аферистов. В результате мошеннических действий мужчина лишился 570 тысяч 844 рублей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что 54-летний представитель одной из организаций Старошайговского района ответил на звонок неизвестного. Звонивший предложил поставить организации, в которой работает пострадавший, крупную партию дизельного топлива по стоимости ниже рыночной.

Потерпевший обсудил по телефону условия доставки, после чего перечислил на указанный расчетный счет неизвестной компании более полумиллиона рублей. Машина с топливом должна была прибыть в пункт назначения 9 июля. Однако оплаченное топливо не доставили, а менеджер-продавец на звонки отвечать перестал.

Заказчик был вынужден обратиться в полицию.

Источник: 13.мвд.рф