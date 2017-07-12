Работа призывных комиссий в 7 районах Мордовии получила высокую оценку

Военком Мордовии Игорь Тихомиров, подводя итоги весенней призывной кампании, высоко оценил работу призывных комиссий в Темниковском, Ельниковском, Теньгушевском, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Кадошкинском районах региона. А вот о работе комиссий Зубово-Полянского и Торбеевского районов Тихомиров высказался не столь оптимистично.

"Отправка новобранцев, призванных из Мордовии на военную службу, производилась во все виды Вооруженных Сил Российской Федерации: военно-десантные войска, военно-воздушные силы, военно-космические войска, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, Нацгвардию, Федеральную службу охраны, МЧС", - отметил Тихомиров.

Источник: izvmor.ru