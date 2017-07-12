ФК "Саранск" дает шанс соперникам в чемпионате Мордовии

ФК "Саранск" потерял первые очки в чемпионате Мордовии по футболу среди команд первого дивизиона. В рамках 8-го тура "столичные" не смогли обыграть команду "Мордовия-центр" – 1:1.

Ближайший преследователь "Саранска" в турнирной таблице, МГУ, одержал победу над командой МГПИ – 2:0. На сегодняшний день команды расположились следующим образом: "Саранск" - 19 очков, МГУ – 13, "Плайтерра-Зубова Поляна" - 12, "Спартак" - 10, "Рузаевка" - 7, "Мордовия-центр" - 5, МГПИ – 1.

Лучшим бомбардиром пока что является игрок "Спартака" Дмитрий Савочкин, на счету которого 7 забитых мячей. Следом за ним расположился представитель "Саранска" Илья Ермошкин – 6 голов.