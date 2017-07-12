В Мордовии рецидивист украл 144 кг муки со склада

В полицию Большеберезниковского района обратился местный житель, сообщивший, что неизвестный воришка таскает мешки с мукой со склада агрофирмы в районном центре. На место происшествия выехали полицейские, которые и задержали преступника с поличным – пять мешков с мукой.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, задержанным оказался ранее судимый 49-летний житель села Шугурово. Вор во всем сознался, написал явку с повинной и рассказал, что пробрался в здание, взломав замок на двери. В общей сложности он успел украсть 144 кг муки, которые намеревался спрятать в овраге, а затем вывезти в свое хозяйство.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф