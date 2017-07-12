Участники "лапотного похода" пройдут около 60 км по Мордовии

Житель мордовского села Шишкеево Сергей Глухов задался целью организовать первый в истории региона-13 экологический "лапотный поход". В рамках мероприятия активисты планируют преодолеть около 60 километров по Рузаевскому району в традиционных крестьянских лаптях. Поход запланирован на конец июля.

"Мы выйдем из Рузаевки и окончим поход в Шишкеево, возможно, в Хованщине. Сравним, что надежнее и удобнее: кроссовки (в них пойдет только один участник похода) или "дедовские" лапти", - рассказал Глухов.

При этом участники похода будут передвигаться не по удобным асфальтированным дорогам, а по лесам, полям, грунтовым дорогам и тропкам.

"На каждого из нас придется по одной паре лаптей. При необходимости я буду их ремонтировать", - добавляет Сергей.

Глухов плетет лапти и корзины уже более трех лет. Работы молодого мастера были представлены на многих фольклорных фестивалях. Своим "лапотным походом" Сергей надеется привлечь внимание активной молодежи к истории республики и народной культуре.

Источник: izvmor.ru