В рамках очередной операции "Детское кресло" в Саранске поймали 10 нарушителей

В Саранске подведены итоги очередной операции "Детское кресло". В пресс-службе ГИБДД по РМ напомнили, что основная цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Отметим, что практически все автолюбители региона понимают, насколько важно использовать специальные устройства для перевозки детей. Тем не менее знания не мешают им пренебрегать правилами. За время проведения операции сотрудниками дорожной полиции составлено 10 протоколов на нарушителей.

В ГИБДД добавили, что подобные мероприятия на территории республики будут проводиться и в дальнейшем, так как являются достаточно эффективными.

Источник: gibdd.ru/r/13