15 молодых семей Саранска успешно сдали нормы ГТО

15 молодых семей Саранска приняли участие в конкурсе "Вливайся в ГТО", который состоялся в спорткомплексе "Мордовия". Отметим, что для участия в конкурсе в семье должен был быть один или двое детей.

Каждая семья подготовила плакат, название которого совпадало с названием конкурса, а также "Визитную карточку семьи", включающую в себя рассказ об истории возникновения семьи, увлечениях и значимых событиях. После этого участникам предстояло преодолеть ряд испытаний: прыжки в длину с места, наклоны на гибкость, эстафетные гонки, подтягивания на перекладине, отжимания.

Все 15 семей доказали, что они достойны представлять Саранск и Мордовию на всероссийских соревнованиях "ГТО всей семьей", которые пройдут в Москве 14 сентября. Однако в столицу поедет только одна семья. Какая – станет известно позже.

Источник: izvmor.ru