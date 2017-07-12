Жительница Мордовии чудом уцелела после 15 ножевых ранений

В Зубово-Полянском районе Мордовии идет расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины из Лямбирского района. Он нанес своей 26-летней знакомой множественные ножевые ранения.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, инцидент произошел 6 июля в селе Журавкино, где и проживала потерпевшая. Как только гость показался на пороге ее дома, парочка принялась скандалить. В результате мужчина нанес молодой женщине около 15 ударов кухонным ножом, а затем сбежал с места преступления.

К счастью пострадавшей, проходивший мимо гражданин увидел ее и вызвал "скорую". Женщину доставили в больницу, а нападавший вскоре был задержан. Свою вину он не отрицает.

Источник: mordovia.sledcom.ru