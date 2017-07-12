Услуга "Трезвый водитель" - удобно и безопасно

Всем знакома ситуация, когда после шумной вечеринки, или после хорошего отдыха за рюмкой крепких напитков, нужно ехать домой. Когда водитель принимает решение сесть за руль с состоянии алкогольного опьянения – это может принести ущерб не только транспортному средству. Такое состояние может спровоцировать ужасные, и даже смертельные последствия: как от незначительных травм, так и до серьезных ДТП.

Пьяный водитель может нанести ущерб не только себе, но и всех пассажиров его автомобиля обрекает на опасность. В таком случае нельзя садиться за руль, желательно воспользоваться услугами такси или проехать в нужное место на общественном транспорте. Но что же делать, если все-таки нужно ехать домой, и при этом нельзя бросить машину? В данной ситуации палочкой-выручалочкой станет услуга «Трезвый водитель» от компании «Персональный водитель» - personalvoditel.ru. Сотрудники компании доставят Вас и Ваш автомобиль в полной целостности и сохранности по указанному адресу.

Услугу можно заказать онлайн, или же набрав оператора компании в любое время суток. Водитель выедет за Вами в любом районе Москвы, а также можно будет заказать услугу в Московской области. Сотрудники компании лояльно относятся к каждому клиенту. Заказ будет принят оперативно, поэтому ждать водителя не придется – укажите точное врем отправки, и водитель прибудет на место. Когда Вы решаете отдохнуть с близкими, или расслабиться в кругу друзей, или провести встречу с деловыми партнерами в неформальной обстановке – не рискуйте своей жизнью, а доверьтесь профессионалу, который имеет водительский стаж больше 10 лет, опрятный внешний вид.

Если заказ поступил в пределах ТТК – то водитель компании сможет приехать в течении 30 минут. «Персональный водитель» идет в ногу со временем, поэтому все автомобили оснащены спутниковой системой отслеживания перемещения авто. Доставка клиента всегда осуществляется по ранее оговоренному заказчиком маршруту, который будет наиболее оптимальным в сложившейся ситуации. На дорогах нет ничего хуже, чем пьяный водитель. Не всегда истории могут закончится банальным штрафом, конфискацией водительских прав, или легкими травмами, сотрясением мозга. Кроме того, Ваше авто также пострадает, и будет нуждаться в ремонте.

Заказав услугу «Трезвый водитель», Вам не нужно будет в конечном итоге оплачивать ремонт автомобиля, и бегать за страховкой, так как персонал компании позаботится о том, чтобы Вы комфортно и без проблем добрались до дома.