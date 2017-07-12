За полгода в Мордовии 931 человек пострадал от укусов животных

За первую половину 2017 года в Мордовии от укусов собак пострадал 931 человек. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РМ, 330 случаев зафиксировано в Саранске, 84 - в Рузаевке, 64 - в Зубово-Полянском районе, 56 - в Ковылкино и 47 - в Чамзинском районе. Всем пострадавшим назначены антирабические прививки.

В ведомстве также отмечают, что случаев заболевания бешенством среди людей в Мордовии не было с 2010 года, а вот у животных фиксировались. Так, в 2016 году было 7 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди собак, кошек, коров и лис. В контакте с бешеными животными находилось 29 человек. К счастью, никто из граждан не заразился.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru