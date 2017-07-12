В Мордовии юношам со средне-специальным образованием разрешили служить по контракту

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров рассказал, что в рамках весенней призывной кампании 2017 года было введено новшество. Теперь юноши со средне-специальным образованием имеют возможность вместо срочной службы по призыву отправиться на службу по контракту. Ранее такую возможность имели лишь те молодые люди, которые получали высшее образование.

Среди приоритетных мест службы по контракту отмечается Таджикистан (заработная плата от 30 тысяч рублей, год службы считается за три), Самара, Челябинск, Екатеринбург.

На сегодняшний день 185 граждан Мордовии изъявили желание служить по контракту и подали соответствующее заявление. Из них на службу принято более 100 человек.

Источник: izvmor.ru