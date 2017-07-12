В 2017 году в Мордовии 673 молодые семьи получат субсидии на покупку жилья

Председатель Госкомитета Мордовии по делам молодежи Наталья Помелова рассказала, как в регионе формируется заявка по программе обеспечения жильем молодых семей. В нынешнем году в рамках федеральной целевой программы "Жилище" жилищные условия улучшат 673 молодые семьи региона-13.

Вместе с тем, в списках на получение субсидии остались единичные семьи, которые подали заявку еще в 2005 году.

"Дело в том, что есть категории граждан, которые пользуются первоочередным правом на получение субсидии, и так получается, что они могут получить средства раньше, чем те, кто обратился задолго до них. В целом, в Мордовии программа реализуется на высоком уровне: по объемам финансирования данной программы республика – на четвером месте среди регионов России", - отметила Помелова.

Источник: izvmor.ru