Владимир Волков рассказал в Москве о подготовке Мордовии к ЧМ-2018

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании координационного совета по подготовке и проведению чемпионату мира по футболу 2018 года. Мероприятие состоялось 11 июля в Москве, сообщает пресс-служба главы РМ. Возглавил заседание вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Участники совещания подвели итоги Кубка конфедераций – 2017, который прошел в РФ. Было отмечено, что опыт, накопленный в ходе турнира, будет учтен и использован при подготовке к чемпионату мира.

Владимир Волков выступил на заседании с докладом о реализации республиканской программы подготовки к мундиалю. Руководитель региона, в частности, представил информацию о степени готовности тренировочных площадок, гостиничной инфраструктуры, а также главного объекта ЧМ - стадиона "Мордовия Арена".

Источник: e-mordovia.ru