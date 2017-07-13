В мордовском селе Тат-Пишля новая дорога упростит жизнь детсадовцам

В мордовском селе Тат-Пишля Рузаевского района завершено строительство новой дороги на улице Колхозной. Прежняя дорога давно разрушилась и больше напоминала полосу препятствий. В связи с этим родители не имели возможности возить детей в детсад, который находится здесь же.

Новая дорога была построена при непосредственном участии врио главы РМ Владимира Волкова. Местные жители обратились к нему с соответствующей просьбой 2 года назад, в день открытия нового детского сада. Средства были выделены из дорожного фонда Республики Мордовия.

К слову, благодаря новой дороге упростился завоз продуктов к дошкольному учреждению и теперь осуществляется по всем правилам - со стороны хозблока, а не с фасадной части. Ранее грузчикам приходилось переносить продукты из машины на кухню вручную.

Источник: izvmor.ru