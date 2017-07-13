В Рузаевке полным ходом возводят современную школу на 800 учеников

Учителя и учащиеся рузаевской школы № 8 готовятся к переезду в новое здание. Эта мера напрашивалась давно, так как в нынешнем здании обучается 930 человек при норме в 700.

Проблему решил врио главы РМ Владимир Волков, который на встрече с местными жителями пообещал построить новое здание для учебного учреждения. Строительство современного учебного заведения на сегодняшний день идет полным ходом.

По словам мамы одной из учениц школы, новая школа будет рассчитана на 800 мест. В здании будет три этажа, светлые классы, уютная столовая, просторный актовый и спортивный залы. Начальная школа будет отделяться от основной. Кроме того, у школы будет свой стадион с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки.

Источник: izvmor.ru