В Мордовии дворник паломнического центра обокрал посетителя

Октябрьский суд Мордовии вынес приговор 44-летнему уроженцу Саранска, работающему дворником в Паломническом центре гостиница "Макаровская".

Сообщается, что весной текущего года он увидел через окошко лежащий на подоконнике гаджет. Преступник зашел в помещение и, удостоверившись, что за ним никто не следит, спрятал прибор себе под куртку и исчез.

В результате ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что в Саранске вынесли приговор 25-летней девушке, которая обвинялась в убийстве. Суд признал, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы отправить обвиняемую на принудительное лечение, а не в тюрьму.

Источник: izvmor.ru