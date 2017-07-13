Мордовские пожарные спелись в Год гражданской обороны

Накануне в Саранске состоялся конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей "Мелодии чутких сердец — 2017", посвященный Году гражданской обороны.

Сообщается, что участники исполняли песни о профессиональной деятельности, танцевали, читали стихи.

Параллельно миновал конкурс "Искусство на службе спасения", в котором победители определялись в номинациях: "театр", "литература", "музыка", "изобразительное и прикладное искусство" и "видеосюжеты".

В результате в общем зачете победил творческий коллектив Управления противопожарной службы РМ, 2-е место заняла команда Первого отряда федеральной противопожарной службы, а тройку победителей замкнуло Главное управление МЧС России по РМ.

Источник: izvmor.ru