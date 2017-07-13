В Мордовии парень с девушкой подозреваются в трех угонах за день

На территории республики по подозрению в угоне 3-х машин арестованы молодой человек и девушка.

Сообщается, что для того, чтобы отыскать правонарушителей был введен план "Перехват". Парочку нашли около села Лемдяй Старошайговского района. Молодые люди ловили попутку, неподалеку от ВАЗа, угнанного ими у жителя села Атюрьево. Собственник легковушки, обнаружив пропажу, обратился за помощью к хранителям порядка, которые развернули операцию по поимке злоумышленников.

Задержанными выявились 23-летний прежде судимый за угон житель Чамзинки и его 19-летняя подружка. Представители полиции определили, что они причастны к угону еще двух авто. Сперва молодые люди попытались угнать "ВАЗ-21099", стоящий около здания Атюрьевского газового участка. Они откатили его на грунтовую дорогу, где уже после нескольких безуспешных попыток завести, оставили, забрав из салона чужую собственность. Еще один автомобиль угнали из гаража пенсионера, но, проехав около 50 метров, застряли и бросили ее.

В отделении полиции злоумышленники признались в содеянном полностью. На данный момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: izvmor.ru