В Мордовии поймали "невеликолепную пятерку" наркоманов

В Саранске за одни сутки задержали пятерых наркоманов. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, троих молодых людей из Саранска и одного жителя Рузаевки поймали в садоводческом обществе около деревни Ивановка. Стражи порядка знали об их причастности к незаконному обороту наркотиков и не ошиблись: при себе молодые люди имели пакетики с синтетическим зельем общим весом более 3 грамм. Теперь задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Еще одного наркомана полицейские задержали в Ленинском районе Саранска. У него нашли сверток с N-метилэфедроном.

Все задержанные рассказали, что приобрели запрещенные вещества в Интернете с помощью "закладок" для личного употребления.

Источник: 13.мвд.рф