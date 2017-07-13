Няня из Саранска, искавшая работу, стала жертвой телефонного афериста

Няня из Саранска стала жертвой мошеннических действий неизвестного гражданина. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, дама разместила в Интернете объявление о поиске работы и оставила свой номер телефона.

Через некоторое время ей позвонил мужчина, которому якобы срочно нужна была няня для несовершеннолетней дочери. Звонивший был готов внести предоплату за первый месяц работы на банковскую карту няни. Женщина продиктовала мошеннику все банковские реквизиты, в результате чего с ее счета было списано более 5 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД Мордовии в очередной раз призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами на "денежные" темы.

Источник: 13.мвд.рф