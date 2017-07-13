В Большеберезниковском доме ребенка прокуратура нашла двух бывших зэков

Прокуратура Мордовии осуществила проверку работы Большеберезниковского дома ребенка. По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, воспитанникам не оказывается специализированная медицинская помощь врачом-отоларингологом, поскольку специалист еще не подобран. Должность врача по лечебной физкультуре в штате не предусмотрена вовсе. К трудовой деятельности в учреждении допущены медицинская сестра и оператор котельной, которые ранее были судимы.

Всего в учреждении находятся 42 ребенка, срок пребывания 16 из них неоднократно продлевался по инициативе органов опеки и попечительства отдельных районов республики. Однако причины, по которым родители не выполняют свои обязанности в отношении детей, никто устанавливать не спешил.

Сейчас все нарушения исправляются.

Источник: prokrm.ru