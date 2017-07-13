МГУ им. Огарева вошел в поисковый рейтинг вузов "Яндекса"

Компания "Яндекс" составила рейтинг вузов, созданный на основании поисковых запросов в Интернете. В рейтинг вошли 264 учебных заведения Национального рейтинга российских университетов. Попал в табель о рангах и МГУ им. Огарева, занявший 106-е место.

Данные для составления рейтинга получены от поиска "Яндекса" и охватывают период с июня 2016 по май 2017 года. Запросы про университеты отбирались по маркерным словам. Общее количество запросов по Мордовскому университету составило 118 тысяч за год.

Кроме того, в рейтинге указывается, в каких еще регионах был популярен тот или иной вуз. Саранский МГУ, кроме региона-13, по популярности лидирует в Самарской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник: izvmor.ru