Мордовия может остаться без кукурузы из-за тли

Урожай кукурузы в Мордовии оказался под угрозой из-за тли, которая поселилась на полях. Как сообщили в отделе защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по РМ, поврежденные вредителем листья увядают, скручиваются и желтеют. Из-за этого происходит задержка роста кукурузы, что в итоге может аукнуться при сборе урожая. Особо много вредителей расплодилось в Краснослободском районе.

По словам специалистов, тли становится все больше из-за влажной и дождливой погоды, установившейся в Мордовии. При это дожди вредят еще и зерновым культурам, поскольку на них появляются мучнистая роса и септориоз.

Чтобы сохранить посевы, их обрабатывают пестицидами. В настоящее время обработано более 100 га зерновых.

Источник: izvmor.ru