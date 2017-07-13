Владимир Волков побывал на "Инерке-2017"

Врио главы Мордовии Владимир Волков стал гостем VII межрегионального образовательного форума "Инерка-2017". Глава республики пообщался с представителями российского движения школьников, участниками смены "Политика", принял участие в презентации инициатив молодежных некоммерческих организаций региона-13, а также познакомился с проектами, которые претендуют на получение грантов.

Кроме того, Владимир Волков в импровизированной студии дал интервью молодежному каналу "Инерка-ТV".

Напомним, форум "Инерка-2017" проходит в Большеберезниковском районе. Участие в нем принимают более 700 представителей молодежных движений и общественных организаций.

Источник: izvmor.ru