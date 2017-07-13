Ранее судимый житель поселка Озерный зверски зарезан в Саранске

В Саранске 11 июля было совершено жестокое убийство, которое удалось раскрыть по "горячим следам". Жертвой стал 25-летний житель поселка Озерный Денис Тарчуткин. Его тело было найдено в одной из квартир дома по улице Севастопольской столицы РМ.

Труп лежал на балконе и был весь в крови. По предварительным оценкам, молодой человек умер от ножевого ранения в грудь.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого – 24-летнего Александра Суровенкова. Выяснилось, что парни познакомились в день трагедии, когда были в гостях у их общей знакомой. Молодые люди весело проводили время, распивая спиртное, затем парни вышли на балкон. Там между ними произошел конфликт, причина которого неизвестна. В ходе ссоры Суровенков вонзил нож в грудь своего оппонента и сбежал.

Известно, что и убийца, и жертва ранее привлекались к уголовной ответственности. По некоторым данным, ссора между ними произошла во время обсуждения криминального прошлого.

Подозреваемый признал свою вину. По решению суда Суровенкова заключили под стражу.

Источник: izvmor.ru