30 полицейских из Мордовии получили грамоты правительства и МВД Татарстана за помощь в проведении Кубка конфедераций

Около 100 полицейских Мордовии помогли обеспечить порядок во время проведения Кубка конфедераций – 2017 в Казани. Стражи порядка из региона-13 не только следили за безопасностью во время футбольных матчей, но и перенимали опыт у коллег из Татарстана.

С поставленными задачами полицейские справились достойно. Во время пребывания в служебной командировке полицейские из РМ досмотрели почти 6 тысяч граждан, проверили 2,5 тысячи номерных вещей, отработали свыше 700 подвалов и чердаков домов, почти 100 развлекательных заведений, сообщает пресс-служба МВД.

По результатам проведенных мероприятий задержаны 4 лица, которые были в розыске, пресечено почти 200 административных правонарушений.

По итогам работы 30 полицейских из региона-13 поощрены грамотами правительства и МВД Татарстана.

Источник: 13.мвд.рф