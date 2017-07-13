Камеры видеонаблюдения в Саранске будут реагировать на скопления и движения людей

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Саранске будут установлены 1100 рубежей видеонаблюдения, из которых 477 устройств будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а 625 – за охраной общественного порядка. Важно отметить, что один рубеж – это не одна, а, порой, более 10 камер.

"В настоящий момент на экраны в оперативный штаб выведено 483 камеры, но это далеко не все. Несколько сотен подобных систем установлено в магазинах, подъездах и на фасадах многоквартирных домов, на остановках общественного транспорта", - рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев.

Уже сейчас в городе работают так называемые "поворотные" камеры, которые реагируют на большое скопление людей. Еще одно программное обеспечение позволяет реагировать на резкое изменение скорости движения. Если человек спокойно шел по улице, а затем внезапно побежал, то эта информация будет передана в оперативный штаб с помощью сигнала.

Источник: izvmor.ru