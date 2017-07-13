Несколько простых приемов, которые сделают вашу ванную визуально больше

При ремонте в своих жилищах люди часто сталкиваются с такой проблемой, как маленький размер ванной комнаты. Однако по-настоящему тесной выглядит не та ванная, где действительно мало «квадратов», а та, где применяются неправильные дизайнерские решения и используются неподходящие материалы для ремонта.

Даже помещение очень маленькой ванной комнаты вполне по силам сделать визуально больше - при условии правильного подхода и готовности избавиться от всего лишнего. Чтобы ремонт ванной комнаты был идеальным, а количество «квадратов» визуально увеличилось, достаточно использовать несколько несложных приемов.

Во-первых, для небольших ванных комнат важно использовать минималистичный дизайн. Использование множества мелких деталей, кричащих цветов и пестрых узоров приведет к тому, что это помещение будет казаться эстетически «замусоренным», а потому – более тесным, чем оно есть в действительности.

Во-вторых, зрительно увеличить ванную комнату поможет настенное зеркало. Вокруг него можно использовать подсветку, но важно помнить, что не стоит пренебрегать освещением всего пространства, т.к. равномерное заполнение светом комнаты также поможет зрительно ее увеличить.

Следующий прием, который «раздвинет» стены помещения, - использование светлых тонов с некоторыми яркими деталями. Не нужно злоупотреблять белым цветом, так как за ним тяжело ухаживать. Лучшим решением будет выбор светлых оттенков чистых цветов и несколько ярких акцентов в интерьере того же оттенка, но более насыщенного цвета.

Что касается мебели, то наилучшим решением для небольших ванных будет встроенная мебель. Другой вариант – монтаж полок таким образом, чтобы они закрывали всю площадь стены. На первый взгляд, такое решение может «уменьшить» комнату, но на самом деле встроенный шкаф или ряды полок выглядят как нечто цельное. Поэтому необходимо убрать в шкаф все, что может в него поместиться. Корзину для белья можно поставить в другом месте квартиры или дома, особенно если в ванной очень высокая влажность. Это поможет избежать нагромождения предметов в небольшом помещении и неприятного запаха белья, которое будет сыреть.

Дверь, которая отрывается внутрь, тоже «уничтожает» квадратные метры. А значит, лучше при установке сделать так, чтобы открывать дверь наружу, или же поставить раздвижные двери, что является удобным решением, однако более дорогостоящим с точки зрения монтажа и установки.