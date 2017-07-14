"Мордовия" заявила 18 футболистов на новый сезон

"Мордовия" огласила окончательную заявку для участия в ПФЛ и Кубке России по футболу 2017/2018 годов. В заявку попали 18 футболистов.
Пресс-служба клуба сообщает, что заявочная кампания на этом не закончена, и до закрытия трансферного окна еще возможны изменения.
Заявка "Мордовии" на сезон-2017/18
Вратари:
№ 1. Денис Шебанов (27.11.1989)
№ 31. Роман Калюжный (08.07.1995)
Защитники:
№ 34. Ренат Сабитов (13.06.1985)
№ 87. Юрий Лебедев (27.01.1987)
№ 44. Максим Шоркин (03.09.1990)
№ 19. Радик Юсупов (25.01.1993)
№ 2. Руслан Навлетов (10.12.1993)
№ 6. Никита Николаев (24.02.1996)
№ 98. Илья Кузин (21.02.1998)
Полузащитники:
№ 17. Сергей Ваганов (01.07.1985)
№ 7. Александр Кренделев (29.01.1986)
№ 12. Леонид Решетников (30.05.1986)
№ 15. Максим Зюзин (10.06.1986)
№ 21. Максим Жестков (21.04.1993)
№ 13. Денис Соболев (13.08.1993)
№ 96. Владислав Адаев (14.03.1996)
Нападающие:
№ 9. Иван Лукьянов (27.12.1990)
№ 10. Михаил Маркин (21.11.1993).
Источник: fc-mordovia.ru