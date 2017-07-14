На "Инерке-2017 работала площадка по отбору на службу по контракту

В рамках межрегионального общеобразовательного лагеря "Инерка-2017" работала площадка, ставшая импровизированным пунктом отбора на службу по контракту. Молодым людям рассказывали, в частности, об особенностях и преимуществах службы в рядах ВС РФ.

Ребята могли воочию увидеть образцы боевой одежды, посоревноваться в мастерстве сборки и разборки оружия. Врио главы РМ Владимир Волков, побывавший на "Инерке", не преминул заглянуть на площадку. Он поинтересовался у ребят, есть ли среди них желающие посвятить свою жизнь защите Родины. Оказалось, что таких молодых людей достаточно много.

Врио главы региона подчеркнул важность возрождения в образовательных учреждениях предмета по основам начальной военной подготовки.

Источник: izvmor.ru