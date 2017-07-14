Водохранилище объемом 3 млн кубометров воды появится в Мордовии

На правом берегу реки Мокша ведутся работы по установке берегоукрепительных дамб. Местные СМИ сообщают, что данная постройка должна обеспечить предотвращение водной эрозии и связанного с ней выбытия из сельскохозяйственного оборота 500 га ценных пойменных земель.

Как стало известно, в регионе-13 появится новое водохранилище объемом 3 млн кубометров воды. Расположено оно будет на Зареченском гидроузле федеральной собственности. Благодаря водохранилищу будет обеспечено орошение водой сельскохозяйственных земель на площади 3000 га.

К 2018 году должен быть завершено возведение подводящего канала и окончательно перекрыто русло Мокши.

Источник: izvmor.ru