В Мордовии заключенный украсил яйца стразами

В УФСИН по Республике Мордовия миновал второй этап смотра-конкурса художественно-прикладного творчества осужденных.

В ведомстве сообщили, что мероприятие проводится для представления осужденным возможности показать себя. На суд жюри было представлено более 40 творческих работ.

Лучшими признаны творения М. Лопатко (ИК-2) – картина алмазной вышивкой "Маки", осужденных ЛИУ-3 О. Маньшиной и Т. Аршавы – мягкая игрушка "Ежик-мордвин", Данилы Рожкова (ИК-10) – картина "Домик у горы", осужденных ИК-13 Т. Янович и А. Корольковой – игрушка – кукла "Мордовочка", Н. Волковой (ИК-14) – куколка "Мордовочка", А. Фомина (ИК-18) – картина "Московский дворик", В. Берлякова (ЛИУ-19) - декоративное яйцо, украшенное стразами "Шахерезада", "Космос".

Источник: izvmor.ru