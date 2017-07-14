Мошенник из Архангельской области "развел" нумизмата из Саранска при покупке старинных монет

Нумизмат из Саранска пострадал от действий мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 58-летний мужчина нашел объявление о продаже старых монет на сайте "Самара Нумизматика". На одной из страниц портала он увидел фотографию двух рублей 1922 года выпуска.

Коллекционер связался с продавцом через личные сообщения в Сети и согласовал цену за раритет. Кроме того, покупатель пообещал перевести 100% предоплаты в размере 17 тысяч рублей. Спустя несколько дней нумизмат получил посылку, однако ему прислали юбилейную монету номиналом "1 рубль", да еще и 1965 года выпуска. Мужчина попытался связаться с продавцом, однако страница с объявлением была удалена, а абонентский номер заблокирован.

Полицейские установили, что номер мошенника зарегистрирован в Архангельской области.

Источник: 13.мвд.рф