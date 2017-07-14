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Мошенник из Архангельской области "развел" нумизмата из Саранска при покупке старинных монет

Мошенник из Архангельской области "развел" нумизмата из Саранска при покупке старинных монет

Нумизмат из Саранска пострадал от действий мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 58-летний мужчина нашел объявление о продаже старых монет на сайте "Самара Нумизматика". На одной из страниц портала он увидел фотографию двух рублей 1922 года выпуска.

Коллекционер связался с продавцом через личные сообщения в Сети и согласовал цену за раритет. Кроме того, покупатель пообещал перевести 100% предоплаты в размере 17 тысяч рублей. Спустя несколько дней нумизмат получил посылку, однако ему прислали юбилейную монету номиналом "1 рубль", да еще и 1965 года выпуска. Мужчина попытался связаться с продавцом, однако страница с объявлением была удалена, а абонентский номер заблокирован.

Полицейские установили, что номер мошенника зарегистрирован в Архангельской области.


Источник: 13.мвд.рф