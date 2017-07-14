В Рузаевке загорелся жилой дом: один человек погиб, один пострадал

В Рузаевке произошел пожар.

Инцидент случился на улице Заречной. Когда пожарные прибыли на место вызова, собственник жилплощади был на улице. Мужчина выбрался из пылающего здания через окошко. Он сообщил работникам МЧС, что в доме находится еще один человек. Спасатели проникли внутрь и выявили там тело мужчины. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Владелец жилплощади с ожогами 15% тела в шоковом состоянии был госпитализирован.

На данный момент эксперты устанавливают причины возгорания.

Источник: izvmor.ru