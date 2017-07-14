Житель Мордовии ответил лицом за оскорбление жены соседа

В Ромодановском районе решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, избившего соседа за оскорбления в адрес своей супруги.

В МВД Мордовии рассказали, что к ним поступил сигнал из местной больницы. Доктора поведали, что к ним доставили мужчину с разбитым лицом и травмой головы. Обнаружилось, что побои ему нанес односельчанин. Уже после "воспитательной беседы" он исчез. Подозреваемый был арестован и доставлен в отдел полиции, где признался в драке. Поводом для инцидента стало нелицеприятное высказывание избитого в адрес супруги нападавшего.

На данный момент устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

Источник: izvmor.ru